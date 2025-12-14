Полковой священник провел молебен для штурмовиков-гвардейцев в зоне СВО

Военнослужащие штурмовых групп 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской дивизии группировки войск «Центр» совершили молебен после выполнения боевой задачи. Об этом сообщили в Минобороны России.

Полковой священник иерей Александр доставил икону Божией Матери «Избавительница от бед» и провел молебен для бойцов. В ходе него священник благословил наших защитников на ратные подвиги при выполнении задач спецоперации. Каждый верующий военнослужащий смог принять участие в таинстве причастия.

В завершении мероприятия военный священник пообщался со штурмовиками, поблагодарил их за приверженность к традициям русского воинства и благочестия. Он окропил бойцов святой водой, раздал нательные крестики, молитвословы и освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства.

«Запрос на веру здесь очень огромен. И самый главный вопрос который меня волновал все время: услышит ли Бог молитву солдата, простого солдата, который даже, может быть, толком не знаком с христианством», - рассказал иерей Александр.

Полковой священник считает, что Господь услышит молитву всех и каждого. По его мнению, наши бойцы на переднем крае защищают единые нравственные ценности России, русский язык. Они сражаются за многовековую русскую культуру, которую киевский режим мечтает разрушить, подчеркнул иерей.

«Любой солдат, который обращается к Богу с краткой молитвой - Господь его непременно услышит и поможет. А когда он выйдет в район восстановления мы сможем ему дать больше», - пояснил священник.

Иерей Александр добавил, что военные священники стараются оказать духовную помощь каждому военнослужащему. Это может происходить и в ходе начальной военной подготовки, или уже перед «выходом на задачу». Но с первых дней нахождения в полку, подчеркнул священник, каждый боец имеет возможность молиться.

Военные священники 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно служат молебны, исповедуют, совершают Таинство Крещения. Они выезжают в передовые и тыловые пункты дислокации подразделений, где оказывают духовную поддержку военнослужащим.

Ранее сообщалось, как протоиерей Василий Зудилов привез бойцам 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии иконы «Спас Нерукотворный» и «Казанская икона Божией Матери». Он провел молебен и благословил солдат на успехи в бою. После этого каждый смог принять причастие. В конце священник поговорил с военнослужащими, поблагодарил их за верность традициям русского воинства.

Ранее в зоне СВО построили блиндажный храм иконы Божией Матери «Порт-Артурская». Он предназначен для солдат алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр», участвующих в специальной военной операции.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.