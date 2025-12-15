МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские дроноводы уничтожили десант и операторов беспилотников ВСУ

Видео работы наших бойцов поделилось Министерство обороны РФ.
15-12-2025 05:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы группировки войск «Центр» уничтожили на Красноармейском направлении квадроцикл с боевиками ВСУ, ретранслятор и укрытия вражеских формирований. Кадрами работы наших бойцов поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

Операторы ударных FPV-беспилотников в ходе выполнения дневных и ночных боевых задач обнаружили и уничтожили живую силу и технику неприятеля, находившуюся в опорном пункте. Помимо поражения украинского десанта, российские военнослужащие также выявили и разгромили укрытие вражеских операторов БпЛА вместе с ретранслятором связи.

Расчеты войск беспилотных систем ВС РФ постоянно наблюдают за воздушным пространством на фронте и, при первых же сообщениях об обнаружении угрозы, поднимают в небо дроны-перехватчики, которые не позволяют ударным и разведывательным беспилотникам противника навредить находящимся на земле российским бойцам.

Недавно Минобороны поделилось еще одним видео работы наших операторов. На нем запечатлено, как FPV-дроны России наносят поражение пикапу и квадроциклу боевиков ВСУ.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #бпла #дроны #спецоперция #СВО #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 