Российские дроноводы уничтожили десант и операторов беспилотников ВСУ

Российские дроноводы группировки войск «Центр» уничтожили на Красноармейском направлении квадроцикл с боевиками ВСУ, ретранслятор и укрытия вражеских формирований. Кадрами работы наших бойцов поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

Операторы ударных FPV-беспилотников в ходе выполнения дневных и ночных боевых задач обнаружили и уничтожили живую силу и технику неприятеля, находившуюся в опорном пункте. Помимо поражения украинского десанта, российские военнослужащие также выявили и разгромили укрытие вражеских операторов БпЛА вместе с ретранслятором связи.

Расчеты войск беспилотных систем ВС РФ постоянно наблюдают за воздушным пространством на фронте и, при первых же сообщениях об обнаружении угрозы, поднимают в небо дроны-перехватчики, которые не позволяют ударным и разведывательным беспилотникам противника навредить находящимся на земле российским бойцам.

Недавно Минобороны поделилось еще одним видео работы наших операторов. На нем запечатлено, как FPV-дроны России наносят поражение пикапу и квадроциклу боевиков ВСУ.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.