МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

За три часа над регионами РФ уничтожен 71 украинский беспилотник

Больше всего вражеских дронов сбито в Ростовской области.
14-12-2025 23:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО в период с 20.00 до 23.00 часов 14 декабря уничтожили и перехватили 71 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего вражеских БПЛА сбито над территорией Ростовской области - 52. Десять дронов обезврежены над Брянской областью.

Три беспилотника пытались атаковать Белгородскую область, по два - Рязанскую и Тульскую. По одному беспилотнику сбито над Волгоградской областью и Азовским морем.

Ранее вечером сообщалось о том, что над регионами России сбили 56 беспилотников ВСУ за четыре часа.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #бпла #Тульская область #Рязанская область #Волгоградская область #Брянская область #белгородская область #ВСУ #Азовское море
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 