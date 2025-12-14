За три часа над регионами РФ уничтожен 71 украинский беспилотник

Средства ПВО в период с 20.00 до 23.00 часов 14 декабря уничтожили и перехватили 71 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего вражеских БПЛА сбито над территорией Ростовской области - 52. Десять дронов обезврежены над Брянской областью.

Три беспилотника пытались атаковать Белгородскую область, по два - Рязанскую и Тульскую. По одному беспилотнику сбито над Волгоградской областью и Азовским морем.

Ранее вечером сообщалось о том, что над регионами России сбили 56 беспилотников ВСУ за четыре часа.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.