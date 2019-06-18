Японию обеспокоило размещение тысячи американских солдат на Ближнем Востоке

Япония обеспокоена планируемой США отправкой одной тысячи военнослужащих на Ближний Восток в связи с усилением напряжения между Америкой и Тегераном. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура.

«Вызывает глубокое беспокойство, что в ближневосточном регионе произойдет обострение напряженности», - приводит слова чиновника японское агентство Kyodo.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрика Шанахан заявил об увеличении на Ближнем Востоке военного контингента для «противодействия угроз, возникающих в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе Ближнего Востока». В заявлении при этом было отмечено, что отправка войск никак не связана с напряженностью в отношениях с Ираном.

Кроме того, как ранее сообщалось, речь также идет о размещении ЗРК Patriot, разведывательных самолетов и «необходимых сил» в регионе.

Неделю назад в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous. Предположительно, это была торпедная атака, за которой последовали взрывы. Члены экипажа успели эвакуироваться на территорию Ирана.

Соединенные Штаты позднее обвинили в произошедшем Иран, пообещав предоставить достаточное количество доказательств, «полученных от разведывательных служб». Госсекретарь США Майк Помпео при этом заявил, что Вашингтон не хочет войны и что американской стороной было сделано все возможное для предотвращения инцидента. В МИД РФ, в свою очередь, призвали разобраться в ситуации и дождаться итогов ее расследования, прежде чем делать скоропалительные выводы.