Тихоокеанский флот стал лучшим в ВМФ РФ по видам боевой подготовки в 2019 году

По итогам 2019 года Тихоокеанский флот получили 19 призов главнокомандующего Военно-морским флотом России по различным видам боевой подготовки, что составляет половину всех присужденных призов, и третий год подряд занял первое место среди флотов ВМФ России, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«В частности, призами Военно-морского флота отмечены боевые упражнения выполненные атомными и дизельными подводными лодками ТОФ, действия корабельной ударной группы соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил и отдельно флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", кораблей соединения охраны водного района, ракетные стрельбы береговой ракетной бригады флота и самолетов морской авиации Тихоокеанского флота», - заявил Воскресенский.

Лучшей в ВМФ также признана штурманская служба ТОФ.

Примечательно, что в 2019 году командованием ТОФ подано девять заявок на включение в Книгу рекордов Вооруженных Сил сложных упражнений боевой подготовки, которые Тихоокеанский флот выполнил впервые.