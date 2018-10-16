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Российские военные передали почти две тонны гумпомощи в Сирии за сутки

Наталья Вальханская
22:13 16.10.2018
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1966 гуманитарных акций.
Российские военные передали почти две тонны гумпомощи в Сирии за сутки
Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В ходе акции выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны», - заявил он в ходе брифинга.

Также, по словам Савченко, российские военные раздали жителям района Сукари на южной окраине города Алеппо одну тонну свежего хлеба.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1966 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3074 тонны», - добавил генерал-лейтенант.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руейсет-Искандер (дважды), Арифат, Калаз-Тахтани, Бейт-Смайра провинции Латакия, населенных пунктов Маарретат-Умм-Хауш (дважды) провинции Алеппо, района Хара, квартала научно-исследовательского центра города Алеппо, населенного пункта Абу-Дали провинции Хама.

«В результате обстрела в районе населенного пункта Калаз-Тахтани провинции Латакия получил ранение один военнослужащий САР», - рассказал глава российского Центра по примирению.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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