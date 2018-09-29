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Посол Болгарии в России выступил в Москве на митинге

Алексей Савелов
03:00 29.09.2018
Торжественный митинг в честь юбилея одного из самых выдающихся полководцев России Михаила Скобелева прошел накануне перед зданием Академии Генштаба.
Посол Болгарии в России выступил в Москве на митинге
Фото: Минобороны РФ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин выступил на митинге в честь юбилея одного из самых выдающихся полководцев России генерала Михаила Скобелева перед зданием Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Напомним, что генерал М.Д.Скобелев (1843–1882) отличился во время Балканской войны 1877-1878 года, ставшей важной вехой в деле обретения независимости Болгарией.

В торжественной церемонии приняли участие москвичи, гости столицы, военнослужащие, ветераны, представители Российского Военно-исторического общества и юнармейцы.

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