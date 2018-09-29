Посол Болгарии в России выступил в Москве на митинге

Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин выступил на митинге в честь юбилея одного из самых выдающихся полководцев России генерала Михаила Скобелева перед зданием Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Напомним, что генерал М.Д.Скобелев (1843–1882) отличился во время Балканской войны 1877-1878 года, ставшей важной вехой в деле обретения независимости Болгарией.

В торжественной церемонии приняли участие москвичи, гости столицы, военнослужащие, ветераны, представители Российского Военно-исторического общества и юнармейцы.