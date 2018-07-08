Артиллеристы ЗВО уничтожили бронеколонну «противника»

Артиллеристы танковой армии Западного военного округа уничтожили механизированную колонну условного противника на подмосковном полигоне Головеньки. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

«Для уничтожения механизированной колонны условного противника были задействованы 152-мм гаубицы «Мста-Б», - говорится в сообщении.

Особенностью тренировки стало оперативное взаимодействие артиллерийских подразделений с войсковой разведкой и беспилотными летательными аппаратами. Именно их данные, переданные на командный пункт, позволили артиллерийским расчетам своевременно и эффективно поразить цели.

Всего в занятиях участвовали около 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

«Мста-Б» - российская буксируемая 152-мм гаубица. Принята на вооружение в 1986 году. Предназначена для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и миномётных батарей, танков, других броневых средств, разрушения оборонительных сооружений и подавления живой силы противника.