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Самый масштабный сбор-поход десятилетия завершился на Северном флоте

Александр Пешков
14:52 25.06.2018
В походе принимали участие 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Самый масштабный сбор-поход десятилетия завершился на Северном флоте
Фото: Минобороны РФ

В ходе самого масштабного сбор-похода Северного флота были в том числе отработаны задачи отражения массированного удара на группировку кораблей. Учение по противовоздушной обороне с применением зенитных ракет и малокалиберной зенитной артиллерии провели ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

«Сбор-поход кораблей направлен на защиту интересов Российской Федерации в арктических районах – в зоне ответственности Северного флота. Основная его цель - проверка фактической готовности экипажей кораблей, подразделений береговых войск и авиации к решению поставленных им задач», - сказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Командующий выразил удовлетворение подготовленностью экипажей кораблей к выполнению поставленных задач и поручил провести детальный разбор всех учений, проходивших в рамках сбор-похода. «Предварительная оценка – не ниже чем «хорошо», - заявил он.

Все запланированные стрельбы и другие боевые упражнения были выполнены успешно. Оружие и технические средства боевых кораблей, судов обеспечения, и авиации и ПВО, вооружение и техника морской пехоты, сухопутных и береговых войск уверенно прошли испытания боевыми учениями. Расход боеприпасов не превысил запланированных норм.

За время сбор-похода в Баренцевом море всеми кораблями и судами было пройдено более 10000 морских миль.

В целях безопасности районы выполнения боевых упражнений на время их проведения были закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации. Об этом судоводители были предупреждены заранее. Свободный проход судов, в том числе иностранных, был разрешён ежесуточно с 23 до 8 часов, когда стрельбы гарантированно не выполнялись.

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