В Восточной Гуте по поручению президента РФ вводятся гумпаузы

После принятия решения Совбеза ООН №2401 по поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза, сообщил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на Коллегии ведомства.

По его словам, для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор. Координаты подготовлены и будут сообщены в течение ближайшего времени.

Помимо Восточной Гуты, известно о еще одном очаге напряженности на территории Сирии - это лагерь беженцев Рукбан в Эт-Танфе, который контролируют Соединенные Штаты Америки.

«Предлагается такие же гуманитарные коридоры, гуманитарные паузы организовать и в районе Эт-Танфа и Рукбана, для того чтобы мирные граждане беспрепятственно могли вернуться в свои дома и начать восстанавливать мирную жизнь», - сказал министр.

По информации российского военного ведомства, в Ракке сохраняется тяжелейшая эпидемиологическая обстановка – остается большое количество тел погибших, еще до конца не разобраны завалы, а в отдельных местах, отдельных районах даже не начата эта работа в связи с большим количеством неразорвавшихся предметов.

«Мы предлагаем в самое ближайшее время создать на базе Организации Объединенных наций, под ее руководством, международную оценочную гуманитарную комиссию, которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни средства массовой информации, ни гуманитарные организации», - заявил Шойгу.

Он добавил, что именно поэтому там не начаты работы - ни по оказанию гуманитарной помощи, ни по восстановлению, и в связи с этим туда не могут возвращаться люди.