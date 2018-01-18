На Камчатке подводники Тихоокеанского флота провели учение по борьбе за живучесть подводной лодки

На Камчатке на базе учебно-тренировочного комплекса (УТК) Учебного центра подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) с экипажами подводных лодок проведено контрольное учение по борьбе за живучесть корабля.

Как сообщил телеканалу «Звезда» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, во время учения на УТК моделировались различные аварийные ситуации, которые могут возникнуть на субмарине.

«Подводники выполнили нормативы по одеванию спасательного снаряжения, отработали по вводной покидание аварийной подводной лодки через торпедный аппарат методом свободного всплытия с использованием индивидуального дыхательного аппарата ИДА-59», - рассказал Воскресенский.

В специальной камере, имитирующей отсек подводной лодки, моряки-подводники боролись с пожаром в замкнутом пространстве с фактическим применением штатных средств пожаротушения.

Кроме того, в ходе учения экипажи отработали действия по ликвидации поступления забортной воды в отсек и заделыванию пробоин различной сложности в корпусе с использованием раздвижных упоров

Также в бассейне учебно-тренировочного комплекса были проведены тренировки по посадке в надувной спасательный плот ПСН-10 при покидании аварийной субмарины.