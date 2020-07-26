«Идет серьезное вооружение флота»: Шойгу доложил Путину об успехах программы оснащения ВМФ
Министр обороны отметил, что России есть, что показать.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Пресс-служба президента РФ
После Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели рабочую встречу прямо на борту самолета. Глава Минобороны доложил главе государства об успехах программы оснащения ВМФ.
«Благодаря тому, что у нас идет довольно активное и серьезное вооружение флота, нам в целом, благодаря программе, которая на сегодняшний день есть, есть что показать», - заявил Шойгу.
По словам министра обороны, все офицеры и командование флота готовились к торжественному параду и ждали его.
Ранее Путин назвал число кораблей, которые поступят на флот в течение 2020 года. Президент заявил, что будет принято 40 кораблей и судов различных классов.