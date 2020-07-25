Десятки кораблей и авиашоу: чем удивит военно-морской парад в 2020 году

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 000 военных. Зрители смогут увидеть в том числе новейшие боевые корабли, совсем недавно принятые в состав флота или находящиеся на заключительных стадиях испытаний.

От «Касатонова» до «Емельянова»

В парадном строю по Неве пройдет первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», который был передан флоту в июле 2020 года. Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.

Фрегаты дальней морской зоны проекта 22 350 относятся к кораблям 1-го ранга. Основное вооружение ракетное. Боекомплект 16 ракет ПКР 3М55 «Оникс», 3М22 «Циркон» / 16 ракет ПКР 3М54 / 16 ракет КРМБ 3М14 / 16 ракет ПЛУР 91РТ2 или их сочетания в любых пропорциях. Первый корабль проекта, «Адмирал Советского Союза Горшков», был введен в строй в октябре 2010 года.

Также зрители смогут увидеть большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов». На ходовые испытания корабль вышел в декабре прошлого года. Это второй корабль серии, первый корабль был введен в строй в июне 2018 года. Корабли предназначены для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования. Способны перевозить как основные боевые танки массой до 60 т (до 13 единиц), так и бронетранспортеры или боевые машины пехоты (до 36 машин), грузовики (до 30 машин) либо до 300 морских пехотинцев десантников.

Стоит особо отметить участие в параде новейших тральщиков проекта 12700 «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов».

В данный момент в строю три таких корабля, а четвертый спущен на воду в январе текущего года и готовится к швартовым испытаниям. Тральщики проекта 12 700 являются самыми большими в мире, построенными с использованием стеклопластика. Отсутствие металла позволяет не притягивать к корпусу мины, а также сделать процесс их обнаружения более простым.

Носители «Калибра»

В параде также задействуют корабль «Василий Быков», который был принят в состав флота в конце 2018 года. По характеристикам и задачам патрульные корабли проекта 22 160 близки к многофункциональным офшорным патрульным кораблям, которые популярны в последнее время во многих флотах мира. Могут нести ракеты «Калибр» или «Уран». Также в парадном строю по Неве пройдет корабль Каспийской флотилии «Град Свияжск» проекта 21 631 «Буян-М», принятый в состав флота в 2014 году.

Всего в строю в данный момент девять таких кораблей. Все они могут нести крылатые ракеты «Калибр», «Оникс». 7 октября 2015 года в ходе военной операции России в Сирии три МРК проекта 21 631 («Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг») из акватории Каспийского моря обстреляли позиции террористической организации «Исламское государство»* в Сирии.

Было произведено 26 пусков крылатых ракет морского базирования 3М14 «Калибр» по 11 наземным целям, находящимся на удалении около 1 500 км.

В параде также принимает участие малый ракетный корабль проекта 22800 «Советск», Андреевский флаг на котором был поднят менее года назад. Планируется что корабли данного проекта, приспособленные для действий в открытом море, станут дополнением малых ракетных кораблей проекта 21 631 «Буян-М». Всего в составе флота сейчас два таких корабля, еще несколько строятся на трех судостроительных заводах в Санкт-Петербурге, Керчи и Комсомольске-на-Амуре.

Подлодки на Главном военно-морском параде представят две дизель-электрические субмарины проекта 636.3 «Варшавянка»: «Старый Оскол» и «Петропавловск-Камчатский». Последняя была введена в строй в конце прошлого года. Эти лодки были разработаны в конце 70-х годов прошлого столетия. Изначально предполагалось, что их будут строить и экспортировать в страны Варшавского договора в больших количествах. Поэтому проект 877 «Палтус», трансформировавшийся в дальнейшем в проект 636, стал носить название «Варшавянка». «Варшавянки» - самые малошумные российские субмарины. Это объясняется отсутствием как шумных агрегатов и мощных насосов, характерных для атомных ПЛ, так и шумных двигателей надводного хода на «дизелях».

Уменьшение шумности агрегатов дополнено обтекаемой формой и гидроакустическим покрытием корпуса. За свою высокую скрытность лодка типа «Варшавянка» получила на Западе и за океаном уважительное прозвище «Черная дыра». Подлодки этого проекта неоднократно наносили удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков в Сирии.

Новейший «Альтаир»

В воздушной части парада примет участие противолодочный самолет Бе-200 «Альтаир». Эта машина для Военно-морского флота поднялась в воздух в феврале текущего года. После испытаний машину планировалось передать ВМФ РФ.

Также в небе над Петербургом пролетят палубные истребители МиГ-29К и Су-33, противолодочные вертолеты Ка-27М, Ка-28, противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142 и Бе-12, самолет ДРЛО А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78.

Дебют «Князя Владимира»

Военно-морские парады пройдут не только в Санкт-Петербурге. Стоит отметить несколько самых ярких моментов.

В Североморске на параде впервые можно будет увидеть новейший атомный подводный крейсер «Князь Владимир», который совсем недавно принят в состав флота. Это четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552), «Борей-А».

Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Также в парадном строю пройдут ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Также военно-морские парады пройдут в Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и традиционно - в сирийском порту Тартус.

*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.