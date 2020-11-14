Быстроходный и маневренный патрульный катер «Раптор» принят в состав ВМФ

Приказом главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова, на вооружение был принят 17-й по счету патрульный катер «Раптор» проекта 03160. Торжественная церемония с подъемом Андреевского флага на борту судна состоялась в Санкт-Петербурге.

«Патрульные катера "Раптор" подтвердили свою эффективность в ходе их планового использования на флотах. Их маневренность и скорость хода подняли на новый уровень качественный уровень оснащенность катерной составляющей надводных сил», - отметил Николай Евменов.

Универсальные «Рапторы» предназначены для десантирования морских пехотинцев, патрулирования акваторий, перехвата малых кораблей противника и участия в поисково-спасательных операциях. По информации Минобороны, катер обладает высокой маневренностью и управляемостью, а также оснащен самым эффективным вооружением.