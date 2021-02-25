В госпитали ЦВО поступила партия из 62 тысяч доз вакцины от коронавируса

В госпитали Центрального военного округа в Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Саратове поступила крупная партия вакцины от коронавируса из 62 тысяч доз. В пресс-службе ЦВО сообщили, что препарат был доставлен в специализированных контейнерах с соблюдением холодовой цепи и в сопровождении медицинских специалистов.

В первую очередь, прививку от коронавируса будут ставить участникам парадов в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, военнослужащим, которые будут участвовать в этапах Армейских международных игр, а также членам семей военнослужащих в отдаленных гарнизонах.

Перед тем, как поставить вакцину, специалисты медицинской службы проинформируют пациентов о воздействии препарата на организм. Отмечается, что прививка производится добровольно и на основании письменного согласия.

Всего в округе от коронавируса вакцинировались уже более 17 тысяч военнослужащих на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.