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Посуда-трансформер и спецпайки для ВДВ: в Минобороны рассказали о новинках в организации питания солдат

Алексей Курильченко
22:00 18.02.2021
Департамент ресурсного обеспечения разрабатывает различные типы пайков, с учетом выполняемой бойцом задачи и типа местности.
Посуда-трансформер и спецпайки для ВДВ: в Минобороны рассказали о новинках в организации питания солдат
© Фото: Денис Абрамов РИА Новости
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В канун 321-летия продовольственной службы начальник управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Сергей Нихельман рассказал газете «Независимое военное обозрение» об обновлениях, которые будут введены в систему питания солдат в 2021 году.

Полковник считает, что прием пищи даже в полевых условиях должен приносить удовольствие, а военнослужащий имел силы выполнить поставленную задачу в любых условиях. Для этого рацион питания был значительно расширен, «чтобы паек был вкусным и калорийным».

Нихельман отметил, что для каждой местности индивидуально разрабатываются особые пайки. Например, для военнослужащих в Арктике переработана система разогрева пищи, а для Сирии рацион выстроен таким образом, чтобы не допустить авитаминоза и обезвоживания организма бойца.

«В нынешнем году мы сделали и будем поставлять в войска рацион под требования Воздушно-десантных войск, подразделений специального назначения и морской пехоты. Его особенность в компактности и наполнении. Индивидуальный паек спецназовца стал в два раза компактней, а по питательности значительно лучше», - рассказал полковник.

При создании спецрациона был учтен опыт антитеррористических кампаний: при обследовании схронов боевиков были обнаружены целые ящики шоколадных батончиков. По словам Нихельмана, такой батончик легко съесть, а эффект от его употребления дает силы. Также в пайке имеется большое количество пищи, содержащей углеводы - они обеспечат бойцу спецподразделения быстро восстановить силы в условиях интенсивных боевых действий.

Также полковник рассказал о модернизации посуды. По его словам, в ближайшем будущем военнослужащие перейдут на легкую и удобную пластиковую посуду.

«У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка. Фляжка может вставляться в специальную алюминиевую основу, в которой можно будет разогревать еду. Все это очень компактное – фактически трансформер, как матрешка, и имеет специальные надежные крепления к экипировке бойца» - отметил Нихельман.

По словам начальника управления Департамента ресурсного обеспечения, такая посуда станет дополнением к экипировке солдата будущего «Ратник». По мнению Нихельмана, у современного снаряжения бойца «каждый грамм на вес» - поэтому следует постепенно отходить от «громыхающей» алюминиевой посуды.

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