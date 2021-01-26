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В авиационных частях ВТА почтили память военного летчика СССР Владимира Гладилина

Андрей Аркадьев
16:23 26.01.2021
За время военной службы он освоил 15 типов самолетов. Гладилин был волевым командиром и обладал прекрасной техникой пилотирования.
В авиационных частях ВТА почтили память военного летчика СССР Владимира Гладилина
© Фото: Минобороны России
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В командовании, соединениях и воинских частях Военно-транспортной авиации, а также на Троекуровском кладбище в Москве прошли памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения заслуженного военного летчика СССР, генерал-лейтенанта авиации Гладилина Владимира Васильевича.

Ветеран Великой Отечественной войны, он участвовал в обороне Москвы. Выполнял интернациональный долг в ЧССР, Египте, Анголе, Сирии, Эфиопии, Вьетнаме и Афганистане. Принимал участие в переучивании летного состава индийских и иранских ВВС.

Военную службу начал техником самолета По-2. За обеспечение 200 боевых вылетов в 1942 года сержант Гладилин был награжден медалью «За боевые заслуги». С 1942 по 1944 годы учился в Чкаловском военном авиационном училище летчиков, после окончания которого был направлен в строевую часть. В марте-мае 1945 года он совершил 15 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. Был ранен.

После войны продолжал службу. Заочно закончил Военно-воздушную академию и курсы при Военной академии Генштаба. В 1969 году был назначен на должность первого заместителя командующего Военно-транспортной авиацией.

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