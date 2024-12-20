Цивилева запустила линию сборки авто с ручным управлением на «Москвиче»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева дала старт линии сборки автомобилей с ручным управлением на заводе «Москвич». Их будут выдавать в том числе ветеранам специальной военной операции, получившим тяжелые ранения ног.

Цивилева нажала символическую кнопку, дав старт работе конвейера. Цикл сборки одной машины занимает 20 часов. Цивилева отметила, что разработку автомобиля инженеры вели вместе с учетом требований участников спецоперации. Теперь бойцы даже после тяжелейших ранений смогут вести активный образ жизни.

Анна Цивилева подчеркнула, что автомобиль в этом случае рассматривается как средство технической реабилитации, которое позволяет человеку компенсировать утраченный функционал.

Кроме этого, на «Москвиче» также планируют создать рабочие места для ветеранов спецоперации. Прошедшие спецоперацию военнослужащие с инженерными специальностями будут востребованы на предприятии - эту инициативу уже прорабатывают.

Ранее сообщалось, что Цивилева вручила ключи от отечественных автомобилей ветеранам специальной военной операции. По ее словам, ветеранам уже передали 82 таких машины, а до конца следующего года планируется обеспечить ими 500 человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.