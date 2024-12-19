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Путин заявил, что боеготовность российской армии самая высокая в мире

Владимир Путин отметил, что РФ стала гораздо сильнее за последние 2-3 года.
Андрей Аркадьев 2024-12-19 13:39:13
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин отметил, что сегодня боеготовность Вооруженных сил России самая высокая в мире. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Боеготовность наших Вооруженных сил, уверенно говорю, сегодня находится на самом высоком месте в мире», - сказал глава государства.

Как утверждает Путин, отечественная оборонная промышленность наращивает производство необходимого для Российской армии и флота. Президент добавил, что численность ВС РФ вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих.

Путин в Москве проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Новый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». В зале разместились представители российских и иностранных СМИ. Вопросы исходят от граждан и сидящих в зале журналистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Путин #прямая линия
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