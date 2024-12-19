Путин заявил, что боеготовность российской армии самая высокая в мире

Президент России Владимир Путин отметил, что сегодня боеготовность Вооруженных сил России самая высокая в мире. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Боеготовность наших Вооруженных сил, уверенно говорю, сегодня находится на самом высоком месте в мире», - сказал глава государства.

Как утверждает Путин, отечественная оборонная промышленность наращивает производство необходимого для Российской армии и флота. Президент добавил, что численность ВС РФ вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих.

Путин в Москве проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Новый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». В зале разместились представители российских и иностранных СМИ. Вопросы исходят от граждан и сидящих в зале журналистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.