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Российские военнослужащие поразили объекты ВПК Украины

Также сообщается о нанесении ударов по живой силе и бронетехнике противника в 147 районах.
2024-12-21 15:35:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие нанесли поражение по объектам военно-промышленного комплекса Украины (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, артиллерии и ударных беспилотников.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также сообщается, что удары нанесены по местам скоплений живой силы и бронетехники противника, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения БПЛА. Поражение по целям нанесено в 147 районах.

Напомним, что 14 декабря в Минобороны РФ сообщили о поражении российскими военнослужащими трех складов беспилотных летательных аппаратов ВСУ и живой силы противника в 153-х районах. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Поражение целей #впк украины
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