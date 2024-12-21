Российские военнослужащие поразили объекты ВПК Украины

Российские военнослужащие нанесли поражение по объектам военно-промышленного комплекса Украины (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, артиллерии и ударных беспилотников.
«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Также сообщается, что удары нанесены по местам скоплений живой силы и бронетехники противника, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения БПЛА. Поражение по целям нанесено в 147 районах.
Напомним, что 14 декабря в Минобороны РФ сообщили о поражении российскими военнослужащими трех складов беспилотных летательных аппаратов ВСУ и живой силы противника в 153-х районах.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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