Российские военнослужащие нанесли поражение по объектам военно-промышленного комплекса Украины (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, артиллерии и ударных беспилотников.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также сообщается, что удары нанесены по местам скоплений живой силы и бронетехники противника, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения БПЛА. Поражение по целям нанесено в 147 районах.

Напомним, что 14 декабря в Минобороны РФ сообщили о поражении российскими военнослужащими трех складов беспилотных летательных аппаратов ВСУ и живой силы противника в 153-х районах.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.