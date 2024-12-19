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Российские войска освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР

Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2024-12-19 11:33:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар на территории Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки «Восток» составили до 175 человек. Помимо живой силы, противник лишился БМП, трех автомобилей, САУ Krab, двух САУ «Акация» и орудия Д-30. Уничтожена станция РЭБ.

Минобороны отчиталось и о результатах боевой работы сил ПВО. В течение суток сбиты реактивный снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS, управляемая ракета «Нептун» и 154 беспилотника ВСУ.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил, что наши войска проводят наступление по всему фронту в ходе спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #СВО
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