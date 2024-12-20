Фомин вручил награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко

В филиале госпиталя имени Н.Н. Бурденко вручили государственные и ведомственные награды отличившимся в зоне специальной военной операции военнослужащим, сообщает Министерство обороны РФ. Это сделал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

В госпитале лежат российские военнослужащие, получившие ранения и увечья во время боев в зоне спецоперации. В настоящее время бойцы проходят лечение и реабилитацию. Фомин передал военнослужащим слова благодарности от имени главы Минобороны Андрея Белоусова.

«И именно вы - все здесь присутствующие воины, а также ваши сослуживцы в зоне специальной военной операции, военные медики работники оборонной промышленности, как и наши предки семьдесят с лишним лет назад, продолжаете ковать эту Победу. Вы не дрогнули, вы выстояли, вы победили! И ваш подвиг, конечно, не должен быть забытым!», - сказал он.

Военнослужащим вручили ордена Мужества, медали «За Отвагу» и Суворова. Фомин также высоко оценил вклад медицинских работников, которые лечат военнослужащих, вручил им государственные и ведомственные награды.

«Благодаря вашу профессионализму, труду и самоотверженности у наших ребят есть все шансы вернуться к полноценной жизни», - отметил замглавы ведомства.

После награждения перед военнослужащими и медиками выступил творческий коллектив ансамбля песни и пляски Московского военного округа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.