Силы ПВО сбили 84 беспилотника за ночь 19 декабря

За минувшую ночь 19 декабря российские военнослужащие сбили 84 беспилотника, выпущенные украинскими националистами. Утреннюю сводку опубликовало Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата», - уточнила пресс-служба министерства.

Больше всего летательных аппаратов уничтожено над Ростовской областью - 36 единиц.

Кроме этого, 21 украинский беспилотник ликвидирован над территорией Брянской области. Еще 14 над Белгородской областью и шесть над Воронежской.

Один вражеский дрон сбили над Краснодарским краем и по три над территориями Курской и Тамбовской областей.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.