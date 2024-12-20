Российские FPV-дроны уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дроном боевой бронированной машины с живой силой ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области с помощью БПЛА в районе лесополосы было выявлено движение боевой бронированной машины (ББМ) противника, которая перевозила военнослужащих ВСУ», - говорится в сообщении Минобороны.

На записи показано, что видит оператор. Исходя из видеоинформации, поступающей в режиме реального времени, он управляет беспилотником. На кадрах от первого лица дроны влетают в технику ВСУ, после чего запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.