Пленный: ВСУ расстреливали жителей Курской области под видом солдат РФ

Взятый в плен украинец Богдан Никитченко рассказал, что взвод украинских пулеметчиков под видом российских военнослужащих расстреливал жителей Курской области. Об этом пленный сообщил на видео, распространенном Министерством обороны России.

«Был взвод пулеметчиков, их было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в села и расстреливали мирное население», - сказал он.

Как утверждает пленный, в Курскую область перебрасывают всех подряд на убой. Он рассказал, что командование ВСУ не в состоянии удержать позиции, а к подчиненным относится как к расходному материалу.

«За неделю положили больше 500 человек своих», - добавил украинец.

Никитченко признался, что лично не видел, чтобы солдаты ВСУ убивали пленных российских военнослужащих, но считает, что подобные случаи были, потому что он слышал выстрелы и крики.

«Кого приводили на территорию, их забивали палками, и пару выстрелов еще, это было в блиндаже, в командном блиндаже», - поделился пленный.

По словам Богдана, многие солдаты ВСУ хотят сдаться, однако не знают, как это сделать, и боятся, поскольку командование распускает слухи, что в российском плену убивают украинцев. На собственном опыте Никитченко убедился, что к пленным российские военнослужащие относятся гуманно и уважительно, никто его не бил и не унижал.

Ранее другой пленный рассказал, что в ВСУ забивают палками неправильно держащих автомат. По его словам, украинским военнослужащим в процессе выяснения отношений ломают руки и ноги их же сослуживцы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.