Расчет БПЛА «Мерлин-ВР» скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ

Расчет беспилотника «Мерлин-ВР» выявил и скорректировал огонь по пункту временной дислокации противника на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы военнослужащих группировки войск «Днепр» в Херсонской области публикует Министерство обороны России.

Пункт временной дислокации ВСУ находился в одном из заброшенных сел. Координаты передали на командный пункт, где приняли решение накрыть квадрат огнем РСЗО. Кадры с результатами ударов зафиксировали камеры беспилотников.

Размах крыльев БПЛА «Мерлин-ВР» составляет пять метров. Беспилотник может летать на высоте до пяти километров и непрерывно вести наблюдение в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов. Камера работает как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах на дальности до 30 километров.

Каждый день беспилотники помогают военнослужащим группировки «Днепр» следить за правобережьем Днепра, видеть передвижения противника, корректировать удары и наводить FPV-дроны на цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.