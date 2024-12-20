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Расчет БПЛА «Мерлин-ВР» скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ

Оператор БПЛА обнаружил пункт временной дислокации противника, находившийся в одном из заброшенных населенных пунктов на правом берегу Днепра.
2024-12-20 12:08:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет беспилотника «Мерлин-ВР» выявил и скорректировал огонь по пункту временной дислокации противника на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы военнослужащих группировки войск «Днепр» в Херсонской области публикует Министерство обороны России.

Пункт временной дислокации ВСУ находился в одном из заброшенных сел. Координаты передали на командный пункт, где приняли решение накрыть квадрат огнем РСЗО. Кадры с результатами ударов зафиксировали камеры беспилотников.

Размах крыльев БПЛА «Мерлин-ВР» составляет пять метров. Беспилотник может летать на высоте до пяти километров и непрерывно вести наблюдение в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов. Камера работает как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах на дальности до 30 километров.

Каждый день беспилотники помогают военнослужащим группировки «Днепр» следить за правобережьем Днепра, видеть передвижения противника, корректировать удары и наводить FPV-дроны на цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #ВСУ #МО РФ #Херсонская область #СВО
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