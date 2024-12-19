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«Поезд ушел»: Путин рассказал «Звезде», почему нельзя сбить «Орешник»

Владимир Путин предложил странам Запада эксперимент с ударом «Орешником» по Киеву с выбранным заранее объектом.
Тимур Шерзад 2024-12-19 12:54:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова, объяснил, почему сбить гиперзвуковой «Орешник» нельзя при текущем расположении систем ПВО. 

Путин отметил, что шансов на то, чтобы легко сбить или уничтожить ракеты системы «Орешник», нет. Есть, отметил президент, определенная уязвимость на старте. Но и там «окно» крайне небольшое.

«У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все - поезд ушел», - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. 

К тому же, отметил Владимир Путин, российские ракетчики прикрыты силами ПВО. А еще из текущих позиционных районов ПВО НАТО в Польше и Румынии до пусковых установок «Орешника» дотянуться физически нельзя. А если будет можно, то будет необходимо время, чтобы долететь до мест старта, а ракета взлетает быстрее.   

Российский президент подчеркнул, что он так уверен в боевых свойствах новой гиперзвуковой ракеты, что предложил Западу эксперимент с ударом «Орешником» по любому объекту в Киеве, отметив, что его можно заранее согласовать и дать странам Запада возможность стянуть туда любое количество средств ПВО.

#армия #вооружение #ракеты #Владимир Путин #гиперзвук #орешник
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