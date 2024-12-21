Белоусов обсудил беспилотные войска РФ на заседании Техсовета МО и Народного фронта

Министр обороны России Андрей Белоусов высоко оценил новые механизмы ускоренного внедрения перспективных образцов вооружения и техники, разработанных народным ОПК в интересах ВС РФ. Об этом глава оборонного ведомства заявил во время подведения итогов работы народного оборонно-промышленного комплекса за 2024 год

«В ходе специальной военной операции широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», - сказал глава МО РФ.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что роль таких средств в современной вооруженной борьбе настолько высока, что принято решение о формировании в Вооруженных силах отдельного рода войск - войск беспилотных систем.

«В рамках традиционной схемы, которая предусматривает длительный, строго регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство, обеспечить войска этими средствами крайне затруднительно. Поэтому их развитие - в первую очередь FPV-дронов - осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, «Народного ОПК» и Министерства обороны», - подчеркнул Белоусов.

Министр обороны РФ заявил, что такую работу координирует Технический совет «народного ОПК».

В ходе заседания Технического совета разработчики продемонстрировали практическую апробацию очередных инициативных разработок, в том числе отечественных гексакоптеров тяжелого типа, которые могут поднимать груз до 100 кг, на полигоне в сложных погодных условиях.

По итогам деятельности Технического совета «народного ОПК» с апреля по настоящее время в войска поставили более 65-ти видов изделий. Это 31 вид БПЛА, включая 3 разведывательных, 8 наземных робототехнических комплексов, 2 вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ, 4 вида безэкипажных катеров.

«Благодаря работе Техсовета сформировалось порядка 30-ти высокотехнологичных независимых команд, способных выпускать серийную продукцию и решать перспективные задачи, поставленные Министерством обороны», - сказал Министр обороны РФ.

Он отметил, что многие гражданские производители кратно увеличили объемы производства: по БПЛА, в том числе FPV-дронов, - до 40 тысяч изделий в месяц, по системам РЭБ и РЭР - до 5-ти тысяч изделий в месяц. Всего закуплено более 100 тысяч изделий малых конструкторских бюро и гражданских производителей.

По итогам работы Техсовета в 2024 году представителям Народного фронта и инициативным разработчикам вручили благодарственные письма и ведомственные награды.

Ранее министр обороны РФ заявил, что войска беспилотных систем могут создать в 2025 году. Создание нового рода войск должно завершиться в третьем квартале следующего года.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.