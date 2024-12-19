Путин: Цивилева назначена в МО РФ для организации бесшовной работы

Президент России Владимир Путин заявил, что руководителя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву назначили в МО РФ, чтобы организовать бесшовную работу с оборонным ведомством.

Изначально глава государства не хотел, чтобы Цивилева работала в Минобороны, но потом согласился с доводами министра обороны РФ Андрея Белоусова.

«Он полагает, целесообразно потом организовать такую бесшовную работу и с теми ребятами, которые остаются в рамках Вооруженных сил, в рамках Министерства обороны, и с теми, кто еще воюет, но нуждается в каких-то мерах поддержки», - сказал Путин во время прямой линии.

Президент добавил, что российским военнослужащим, которым не заплатили миллион после повышения выплат за инвалидность, перечислили положенные средства. Раньше бойцам ВС РФ полагалось по три миллиона рублей, но с декабря текущего года размер выплат вырос до четырех миллионов.

Президент в Москве проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Новый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». В зале разместились представители российских и иностранных СМИ. Вопросы исходят от граждан и сидящих в зале журналистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.