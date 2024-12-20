В Москве состоялся выпуск офицеров Военного университета им. Невского

На Поклонной горе состоялся выпуск офицеров Военного университета имени Александра Невского. Торжественная церемония прошла в Зале Славы Музея Победы, сообщает МО РФ.

В мероприятии приняли участие замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, а также руководство учебного заведения. Замглавы оборонного ведомства от имени министра обороны России Андрея Белоусова поздравил собравшихся, вручил 15 лучшим выпускникам медали за отличное окончание учебного заведения. Также дипломы с отличием получили 67 офицеров.

Горемыкин отметил, что в ходе спецоперации выпускники достойно выполняют свой воинский долг, проявляя мужество, самоотверженность, высокий профессионализм.

«Четверо из них удостоены звания Героя Российской Федерации, более 800 награждены государственными наградами», - отметил он.

Также вручила дипломы и поздравила выпускников руководитель Департамента психологической работы Минобороны России Валентина Барабанщикова.

Перед началом церемонии выпуска замглавы оборонного ведомства, руководители центральных органов военного управления и личный состав Военного университета возложили цветы к скульптуре скорбящей матери в Музее Победы и почтили минутой молчания память павших воинов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.