МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-34 уничтожил боевиков авиабомбами в курском приграничье

Помимо личного состава ВСУ, в ходе удара удалось уничтожить и военную технику врага.
2024-12-18 10:49:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВКС России громят врага в Курской области. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиаудар по скоплению боевиков и бронетехники ВСУ в приграничном районе.

Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволили положить бомбы точно по заданным координатам, притом что от самолета они отделились на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. 

Как только летчики получили от разведки подтверждение уничтожения бронетехники неприятеля, а также украинских боевиков, они благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательного-ударного вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с личным составом. Эти вражеские укрепления также находились на приграничной территории Курской области. Для их уничтожения экипаж применил авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #Курская область #приграничье
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 