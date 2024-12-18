Экипаж Су-34 уничтожил боевиков авиабомбами в курском приграничье

ВКС России громят врага в Курской области. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиаудар по скоплению боевиков и бронетехники ВСУ в приграничном районе.

Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволили положить бомбы точно по заданным координатам, притом что от самолета они отделились на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Как только летчики получили от разведки подтверждение уничтожения бронетехники неприятеля, а также украинских боевиков, они благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательного-ударного вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с личным составом. Эти вражеские укрепления также находились на приграничной территории Курской области. Для их уничтожения экипаж применил авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.