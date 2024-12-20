Экипаж Су-34 сбросил планирующие бомбы на боевиков в Курской области

Сброс авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции с истребителя-бомбардировщика Су-34 в Курской области показали на видео. Соответствующий ролик опубликовало Министерство обороны России.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», - говорится в сообщении.

В описании к кадрам сказано, что бомбы сбрасывались на личный состав и бронетехнику ВСУ. После того как разведка подтвердила, что цели уничтожены, экипаж вернулся на аэродром.

Ведомство продемонстрировало кадры вылета. Показан сам полет, действия летчиков в кабине, посадка. Демонстрируются авиабомбы с прикрепленным к ним комплектом с раскладными крыльями и их отделение от носителя.

Благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Боеприпас разрушает объекты даже без прямого попадания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.