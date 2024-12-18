МО РФ показало карту зоны досягаемости дальнобойного оружия ВСУ

Министерство обороны России на слайде к брифингу начальника Генштаба ВС РФ - первого замминистра обороны Валерия Герасимова для иностранных военных атташе показало территории, которые находятся в пределах досягаемости дальнобойного оружия, полученного Киевом от стран Запада.

На презентации ведомства видно, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся частично либо полностью территории приграничных регионов России. В их число входят Брянская, Орловская, Курская, Воронежская, Белгородская области, ДНР, ЛНР, Ростовская область, Крым и другие российские регионы.

В ходе брифинга Герасимов назвал очередным витком эскалации применение дальнобойного оружия по территории РФ с разрешения США и их союзников.

«По сути, США разрешили сами себе применять эти системы по территории России», - заявил он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что ВСУ не имеют возможности вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для ракет. А после ударов по российской территории США стали непосредственными участниками конфликта.

Герасимов напомнил, что испытание ракетной системы «Орешник» по объекту ВПК Украины стало ответом на удар ВСУ дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям. Он также пообещал, что РФ будет и дальше реагировать на подобные действия противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.