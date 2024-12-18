МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало карту зоны досягаемости дальнобойного оружия ВСУ

Соответствующее изображение появилось на слайде во время брифинга начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова для иностранных военных атташе.
2024-12-18 17:01:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство обороны России на слайде к брифингу начальника Генштаба ВС РФ - первого замминистра обороны Валерия Герасимова для иностранных военных атташе показало территории, которые находятся в пределах досягаемости дальнобойного оружия, полученного Киевом от стран Запада.

На презентации ведомства видно, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся частично либо полностью территории приграничных регионов России. В их число входят Брянская, Орловская, Курская, Воронежская, Белгородская области, ДНР, ЛНР, Ростовская область, Крым и другие российские регионы.

В ходе брифинга Герасимов назвал очередным витком эскалации применение дальнобойного оружия по территории РФ с разрешения США и их союзников.

«По сути, США разрешили сами себе применять эти системы по территории России», - заявил он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что ВСУ не имеют возможности вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для ракет. А после ударов по российской территории США стали непосредственными участниками конфликта.

Герасимов напомнил, что испытание ракетной системы «Орешник» по объекту ВПК Украины стало ответом на удар ВСУ дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям. Он также пообещал, что РФ будет и дальше реагировать на подобные действия противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

prevnext
1 / 1
© Минобороны России
#армия #МО РФ #карта #брифинг #дальнобойное оружие
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 