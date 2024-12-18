Герасимов: РФ применит любое оружие, которое посчитает нужным

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подчеркнул, что для нейтрализации угроз своей безопасности РФ применит любое оружие, которое посчитает нужным.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности нами будут приняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным», - заявил начальник Генштаба ВС РФ на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Он напомнил, что обновленные в ноябре этого года Основы геополитики признают агрессию любого неядерного государства при поддержке ядерного государства как совместное нападение на Россию.

При этом, отметил Герасимов, новые Основы геополитики стали для Запада поводом развернуть пропагандистскую кампанию. Россию в ее ходе обвинили в стремлении снизить порог ядерного сдерживания.

Валерий Герасимов заметил, что этот порог не определен никакими международными обязательствами России. Он определяется только необходимостью удержать агрессора и нейтрализовать угрозы для РФ, исходящие от потенциального противника.

Герасимов вспомнил соответствующую доктрину Соединенных Штатов - там, сказал он, порог применения ядерного оружия обозначен нечетко и намного ниже, чем в российских Основах геополитики.

Еще начальник Генштаба ВС РФ заявил, что действия Запада на Украине создают глобальные риски. При этом он констатировал, что политика Киева привела к полной зависимости от внешнего управления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.