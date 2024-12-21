Российские военнослужащие освободили населенный пункт Островского в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что выбить националистов из села удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск «Юг».

Также сообщается, что подразделения группировки ударили по формированиям мотопехотной, двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял до 285 военнослужащих.

Напомним, накануне стало известно об освобождении Успеновки и Новопустынки в ДНР. Оттуда националистов выбили подразделения группировок войск «Юг» и «Центр».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.