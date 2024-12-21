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ВС РФ освободили населенный пункт Островского в ДНР

Выбить националистов из села удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск «Юг».
2024-12-21 12:12:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Островского в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что выбить националистов из села удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск «Юг».

Также сообщается, что подразделения группировки ударили по формированиям мотопехотной, двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял до 285 военнослужащих.

Напомним, накануне стало известно об освобождении Успеновки и Новопустынки в ДНР. Оттуда националистов выбили подразделения группировок войск «Юг» и «Центр».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ДНР #освобождение #МО РФ
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