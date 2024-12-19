Попавший в российский плен украинец Григорий Шинкарев признался, что в ВСУ забивают палками тех, кто неправильно держит автомат. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Били, забивали палками за то, что автомат неправильно держишь или отказываешься кого-то убивать из русских. Ломали руки, ноги», - сказал Шинкарев.

Он добавил, что люди убегали от такого обращения, но их ловили и издевались над ними. Григорий Шинкарев вспомнил, что было более десяти попыток бегства.

При этом Шинкарев отметил, что в ходе вторжения в Курскую область командование ВСУ отдало приказ не трогать мирных жителей, которые разговаривают на украинском языке, и расстреливать тех, кто говорит на русском.

Пленный поделился настроениями на самой Украине. По его словам, народ сильно настроен против Зеленского. Причина этому - обещания, не подкрепленные делами, а также то, что люди сидят благодаря ему без электричества.

Ранее другой пленный украинец, Артур Пломбирус, признался в расстреле мирных жителей по приказу командования ВСУ. Из его слов также следует, что приказ касался именно тех, кто говорит по-русски.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.