FPV-дрон уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщило об уничтожении боевой бронированной машины ВСУ на территории Харьковской области. Ее поразили дроноводы группировки войск «Север».
Российское оборонное ведомство уточнило, что бронемашина неприятеля перевозила украинских военнослужащих. Обнаружить ее получилось разведчикам при помощи беспилотного летательного аппарата.
Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет FPV-дрона. Оператор нанес успешный удар - прямое попадание по неприятельской бронетехнике зафиксировали средства объективного контроля.
Ранее МО РФ продемонстрировало кадры уничтожения украинского танка Abrams американского производства. Его засек и уничтожил российский расчет FPV-дронов.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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