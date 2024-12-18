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FPV-дрон уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Харьковской области

МО РФ сообщает, что вражеская бронетехника перевозила украинских боевиков, до того как в нее попал беспилотник.
2024-12-18 15:28:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении боевой бронированной машины ВСУ на территории Харьковской области. Ее поразили дроноводы группировки войск «Север».

Российское оборонное ведомство уточнило, что бронемашина неприятеля перевозила украинских военнослужащих. Обнаружить ее получилось разведчикам при помощи беспилотного летательного аппарата.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет FPV-дрона. Оператор нанес успешный удар - прямое попадание по неприятельской бронетехнике зафиксировали средства объективного контроля. 

Ранее МО РФ продемонстрировало кадры уничтожения украинского танка Abrams американского производства. Его засек и уничтожил российский расчет FPV-дронов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Харьковская область #FPV-дроны #боевая бронированная машина
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