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Дроноводы уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области

Танк ВСУ подловили на марше с закрытой огневой позиции в район перезарядки.
2024-12-20 17:10:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского танка Т-72 на территории Харьковской области. Он стал добычей операторов беспилотников группировки войск «Запад».

Танк двигался вдоль лесополосы. Его экипаж совершал марш с закрытой огневой позиции в район перезарядки. На этом этапе вражеский Т-72 и подловили российские военнослужащие. 

Сразу по обнаружении военнослужащие приняли решение уничтожить танк. Эту задачу доверили расчетам беспилотных летательных аппаратов из состава 20-й гвардейской общевойсковой армии. 

Вначале метким попаданием беспилотника Т-72 был обездвижен, а потом побит серией дополнительных ударов. Кадры объективного контроля демонстрируют попадания беспилотников, взрыв и пожар.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-62М, напротив, пережил атаку 13 дронов и своим ходом вышел из боя. В этом ему помогла усиленная защита, которой танк оборудовали наши военнослужащие. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Т-72 #танк #Харьковская область #группировка запад #FPV-дроны
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