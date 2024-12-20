Дроноводы уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского танка Т-72 на территории Харьковской области. Он стал добычей операторов беспилотников группировки войск «Запад».
Танк двигался вдоль лесополосы. Его экипаж совершал марш с закрытой огневой позиции в район перезарядки. На этом этапе вражеский Т-72 и подловили российские военнослужащие.
Сразу по обнаружении военнослужащие приняли решение уничтожить танк. Эту задачу доверили расчетам беспилотных летательных аппаратов из состава 20-й гвардейской общевойсковой армии.
Вначале метким попаданием беспилотника Т-72 был обездвижен, а потом побит серией дополнительных ударов. Кадры объективного контроля демонстрируют попадания беспилотников, взрыв и пожар.
Ранее сообщалось, что российский танк Т-62М, напротив, пережил атаку 13 дронов и своим ходом вышел из боя. В этом ему помогла усиленная защита, которой танк оборудовали наши военнослужащие.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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