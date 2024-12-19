Путин: МО РФ нужно ускорить работу по выплатам семьям плененных бойцов

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны России должно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации.

«Нужно сократить сроки принятия окончательных решений. Потому что информации нет, семьи перестают получать соответствующие выплаты, потому что человека нет, он перестает участвовать в наступательных и оборонительных мероприятиях, боевые не получает и так далее. Сокращаются объемы поддержки семей», - отметил Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Владимир Путин добавил, что надо принять решение, что может заменить часть этих выплат. Есть идеи в духе пособия на детей или чего-то в этом роде.

Путин подчеркнул, что необходимо ускорить решение по окончательному закрытию этого вопроса. При этом российское оборонное ведомство, как сказал президент, уже этим занимается.