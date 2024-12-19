Путин объяснил, почему для России вредна приостановка огня

Президент России Владимир Путин объяснил, почему для РФ гипотетическая приостановка огня не только бесполезна, но и вредна. Он сказал это, отвечая на соответствующий вопрос на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава со стороны украинских вооруженных сил, истощение», - охарактеризовал состояние ВСУ президент.

Путин отметил, что в данный момент неприятель сохраняет возможность отходить в порядке, но при этом он не успевает закрепиться. Владимир Путин заявил, что если остановиться, то противник сможет оборудовать позиции, и тогда в будущем их придется прорывать с новыми усилиями.

Ранее президент России заявил, что боеготовность Вооруженных сил России на сегодняшний момент самая высокая в мире. Кроме этого, Путин подчеркнул, что наша страна за последние несколько лет стала значительно сильнее, чем была, укрепив свой суверенитет.