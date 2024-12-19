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Путин объяснил, почему для России вредна приостановка огня

Владимир Путин подчеркнул, что для РФ необходимо не перемирие, а прочный мир.
Тимур Шерзад 2024-12-19 16:24:53
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин объяснил, почему для РФ гипотетическая приостановка огня не только бесполезна, но и вредна. Он сказал это, отвечая на соответствующий вопрос на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. 

«Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава со стороны украинских вооруженных сил, истощение», - охарактеризовал состояние ВСУ президент. 

Путин отметил, что в данный момент неприятель сохраняет возможность отходить в порядке, но при этом он не успевает закрепиться. Владимир Путин заявил, что если остановиться, то противник сможет оборудовать позиции, и тогда в будущем их придется прорывать с новыми усилиями. 

Ранее президент России заявил, что боеготовность Вооруженных сил России на сегодняшний момент самая высокая в мире. Кроме этого, Путин подчеркнул, что наша страна за последние несколько лет стала значительно сильнее, чем была, укрепив свой суверенитет. 

#армия #Украина #Владимир Путин #перемирие #СВО
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