Путин назвал проколом спецслужб убийство Дугиной и генерала Кириллова

Спецслужбы пропустили убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и журналистки Дарьи Дугиной, это тяжелейшие проколы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Это, конечно, значит, что наши правоохранители и специальные службы пропускают эти удары. Нужно совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов», - сказал он.

Глава государства добавил, что киевский режим похожим же образом действует в Курской области, расстреливая мирных граждан.

Ранее наш телеканал показал кадры следственного эксперимента с задержанным по делу убийства Кириллова. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб.

Президент в Москве проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Новый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». В зале разместились представители российских и иностранных СМИ. Вопросы исходят от граждан и сидящих в зале журналистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.