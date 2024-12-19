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Путин назвал проколом спецслужб убийство Дугиной и генерала Кириллова

По словам президента, все это - признаки «террористического характера действующего в Киеве режима».
2024-12-19 15:01:41
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Спецслужбы пропустили убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и журналистки Дарьи Дугиной, это тяжелейшие проколы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Это, конечно, значит, что наши правоохранители и специальные службы пропускают эти удары. Нужно совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов», - сказал он.

Глава государства добавил, что киевский режим похожим же образом действует в Курской области, расстреливая мирных граждан.

Ранее наш телеканал показал кадры следственного эксперимента с задержанным по делу убийства Кириллова. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб.

Президент в Москве проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Новый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». В зале разместились представители российских и иностранных СМИ. Вопросы исходят от граждан и сидящих в зале журналистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Путин #спецслужбы #кириллов
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