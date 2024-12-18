Стратегические ракетоносцы Ту-95МС появились вблизи побережья Аляски

Минобороны России сообщает о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Самолеты появились над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, а также вблизи западного побережья Аляски. При этом продолжительность их полета превысила 15 часов.

Стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

Российское оборонное ведомство отметило, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. При этом в МО РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что экипажи двух самолетов Ту-22М3 ВКС России выполнили полет над водами Балтики. Их сопровождали российские истребители Су-30СМ и Су-27.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.