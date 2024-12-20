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ВСУ потеряли до 340 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Враг потерял три танка, бронетранспортер, 13 других боевых бронированных машин, четыре автомобиля и станцию РЭБ.
2024-12-20 14:22:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что неприятель потерял до 340 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

За это же время на этом же направлении наши войска смогли уничтожить три украинских танка, бронетранспортер и 13 других боевых бронированных машин. Удалось лишить противника и четырех автомобилей. 

Российское оборонное ведомство добавило, что, помимо этого, у врага стало меньше на одну станцию радиоэлектронной борьбы. 

Ранее сообщалось, что в Курской области был уничтожен танк Abrams ВСУ. Он двигался по дороге, прежде чем его засек оператор FPV-дрона с позывным Чехов. Удачное попадание - и Abrams прекратил свое существование. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #ВСУ #Потери противника #Курское направление
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