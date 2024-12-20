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Силы ПВО сбили 30 беспилотников над Кубанью и Черным морем

Большую часть летательных объектов удалось уничтожить над Краснодарским краем и Черным морем.
2024-12-20 08:10:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью над территорией России перехватили или уничтожили 36 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками.

Российские военнослужащие не допустили совершения терактов с применением беспилотных средств над Краснодарским краем, Брянской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в Минобороны РФ.

Наибольшая часть сбитых или перехваченных беспилотников приходится на Краснодарский край - 16, при этом над черноморской акваторией уничтожили еще 14 вражеских БПЛА.

Пять дронов сбиты над Брянской областью и один - над Белгородской.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Краснодарский край #ВС РФ #Черное море #сбили БПЛА
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