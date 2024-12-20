Силы ПВО сбили 30 беспилотников над Кубанью и Черным морем

Минувшей ночью над территорией России перехватили или уничтожили 36 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками.

Российские военнослужащие не допустили совершения терактов с применением беспилотных средств над Краснодарским краем, Брянской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в Минобороны РФ.

Наибольшая часть сбитых или перехваченных беспилотников приходится на Краснодарский край - 16, при этом над черноморской акваторией уничтожили еще 14 вражеских БПЛА.

Пять дронов сбиты над Брянской областью и один - над Белгородской.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.