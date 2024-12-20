МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли ответный удар за пуск западных ракет по Ростовской области

В ходе удара поражены объекты СБУ, ВПК Украины и позиции ЗРК Patriot. Пункт управления СБУ стал целью российского удара прежде всего из-за гибели генерал-лейтенанта Кириллова в результате теракта. 
2024-12-20 10:56:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении ответного удара по Украине за применение западных дальнобойных ракет по территории Ростовской области.

Враг нанес удар западным дальнобойным оружием 18 декабря. Целью противника стало предприятие «Комбинат Каменский». Противник применил шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. 

Одной из целей российского ответного удара стал пункт управления СБУ, что было обусловлено прежде всего гибелью генерал-лейтенанта Кириллова в результате теракта

Среди других целей - киевское конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун», а также РСЗО «Ольха».

Также целью стали позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. 

МО РФ подчеркнуло, что цели российского удара достигнуты. Поразить удалось все объекты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Патриот #Киев #СБУ #луч #Ответный удар
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 