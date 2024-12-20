ВС РФ нанесли ответный удар за пуск западных ракет по Ростовской области

Минобороны России сообщило о нанесении ответного удара по Украине за применение западных дальнобойных ракет по территории Ростовской области.

Враг нанес удар западным дальнобойным оружием 18 декабря. Целью противника стало предприятие «Комбинат Каменский». Противник применил шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

Одной из целей российского ответного удара стал пункт управления СБУ, что было обусловлено прежде всего гибелью генерал-лейтенанта Кириллова в результате теракта.

Среди других целей - киевское конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун», а также РСЗО «Ольха».

Также целью стали позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

МО РФ подчеркнуло, что цели российского удара достигнуты. Поразить удалось все объекты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.