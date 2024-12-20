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Белоусов передал «Золотую Звезду» Героя РФ родным погибшего Кириллова

Указом президента РФ Игорь Кириллов посмертно удостоен высшей государственной награды за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
2024-12-20 17:25:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов передал «Золотую Звезду» Героя РФ вдове погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Траурная церемония прошла на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах. Присутствовали представители руководства Минобороны, чиновники, представители отечественной оборонки, военнослужащие и ветераны войск РХБЗ.

«Игорь Кириллов состоялся как военачальник, пройдя путь, достойный офицера, от командира взвода до начальника войск РХБЗ», - сказал Белоусов.

Глава российского оборонного ведомства назвал Кириллова крупным ученым, занимавшимся вопросами создания вакцины от коронавируса. Министр отметил, что он посвятил жизнь служению стране.

«Мы сохраним память об Игоре Анатольевиче в наших сердцах», - отметил Белоусов.

Также министр передал орден Мужества вдове подполковника Ильи Поликарпова, погибшего вместе со своим командиром.

Ранее наш телеканал показал кадры следственного эксперимента с задержанным по делу убийства Кириллова. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Герой России #МО РФ #кириллов #Белоусов
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