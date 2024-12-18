Пленный обвинил командиров ВСУ в равнодушии к простым солдатам

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Александр Терези рассказал о безразличном отношении командования к простым солдатам. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«Было шесть человек. Ну, я думаю, земля им пухом, может, "двухсотые", может, "трехсотые". Они сейчас сидят спокойно, ни о чем не думают. Даже и не думают, как нас отсюда вытянуть. Могут новых набрать и то же самое сказать, что и нам: "Решайте сами, делайте сами что хотите"», - сказал он.

Александр служит в отдельной танковой бригаде ВСУ. Был пленен в Курской области. Контракт заключил в 2020 году на три года. В те годы за службу в рядах украинской армии платили 10 тысяч гривен. Полученных денег не всегда хватало на оплату счетов за коммунальные услуги в его доме и еду. В 2022 году участвовал в боевых действиях в ЛНР. Выполнял обязанности номера минометного расчета.

После переброски из Сумской области в Курскую вместе с сослуживцами оказался практически в окружении. Командование пообещало вывести их, но никто не приехал, выбираться пришлось самостоятельно. При отходе отстали от основной группы, нашли блиндаж и решили укрыться в нем. Вскоре подошли российские военные и предложили сдаться в плен, чтобы остаться в живых, что украинцы и сделали.

Ранее другой пленный, Артур Пломбирус, признался, что лично участвовал в расстреле мирных жителей в Курской области. Он попал в ряды ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал срок за грабеж.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.