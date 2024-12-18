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Артиллеристы группировки «Запад» поразили орудия и боевиков ВСУ

Также были уничтожены пулеметные точки противника, добавили в Минобороны России.
2024-12-18 16:01:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных орудий «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные орудия, пулеметные точки и живую силу ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

Разведка выявила цели и передала координаты артиллеристам. Расчеты САУ навели орудия и открыли огонь. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты беспилотников. Камеры БПЛА зафиксировали уничтожение объектов.

В небе постоянно кружат дроны ВСУ, пытаясь выявить российские самоходки. Поэтому экипажи САУ после боевой работы оперативно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар. Чтобы орудие не заметил противник, его размещают среди деревьев и накрывают маскировочной сетью. При обнаружении разведывательных или ударных БПЛА артиллеристы сбивают их из стрелкового оружия.

В описании к видео сказано, что стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Мста-С
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