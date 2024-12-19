Путин признал, что решение о начале СВО стоило принять раньше

Президент России Владимир Путин признал, что решение о начале специальной военной операции необходимо было принять раньше.

«Если бы можно было посмотреть на ситуацию, конечно зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал? Это о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше», - сказал он во время прямой линии.

Также Путин заявил, что к специальной военной операции нужно было готовиться раньше. Президент напомнил о том, что Киев отказался от исполнения Минских соглашений, а также заявил о претензиях на обладание оружием массового уничтожения.

По словам главы государства, в Донбассе восемь лет продолжалась бойня, а Киев начал освоение этих территорий, уничтожая все, что связано с Россией. Как утверждает Путин, нашу страну вынудили начать спецоперацию, однако следовало бы проводить более системную, серьезную подготовку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.