Белоусов заявил, что Кириллов прошел путь, достойный офицера

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов прошел путь, достойный офицера.

«Игорь Кириллов состоялся как военачальник, пройдя путь, достойный офицера, от командира взвода до начальника войск РХБЗ», - сказал Белоусов на церемонии прощания с Кирилловым, обращаясь к его родным.

Кроме этого, Андрей Белоусов передал «Золотую Звезду» Героя России вдове генерал-лейтенанта. Кириллов был удостоен высшей государственной награды посмертно указом президента России. Помимо этого, Белоусов предал орден Мужества вдове подполковника Ильи Поликарпова - он погиб вместе со своим командиром в теракте 17 декабря 2024 года.

Траурная церемония прощания состоялась сегодня на территории Федерального военного мемориального комплекса «Пантеон защитников Отечества». Помимо Белоусова, в ней приняли участие руководящий состав МО РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, представители предприятий ОПК, военнослужащие, а также ветераны войск РХБЗ.

Также Белоусов сказал, что Кириллов был крупным ученым - он занимался вопросами создания вакцины от коронавирусной инфекции. Андрей Белоусов напомнил, что государство оценило эту работу по заслугам, удостоив Игоря Кириллова звания Герой Труда.

Белоусов подчеркнул, что вся жизнь Кириллова была посвящена делу служения Отечеству. При этом очень важно, отметил Андрей Белоусов, что это дело продолжают дети Игоря Кириллова - это о многом говорит.

Российский министр обороны заявил, что память об Игоре Анатольевиче Кириллове будет сохранена в наших сердцах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.